ضبط ربة منزل استولت على 4245 جنيهًا من معاش "تكافل وكرامة"

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط "هـ. ر. ع"، 31 سنة، ربة منزل لجمعها بين معاش التكافل والكرامة وبين دعم نقدى من أحد قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى من مكتب بريد الطيبة التابع لمنطقة بريد المنيا.



وبلغ إجمالى المبالغ التى صرفتها 4245 جنيها والاستيلاء عليه لنفسها في سمالوط.



بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة وسددت 1000 جنيه وأبدت استعدادها لسداد باقى المبلغ.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.