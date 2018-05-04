تموين القاهرة يكشف استعداداته الأخيرة لاستقبال شهر رمضان

قال إبراهيم العسقلاني، مدير مديرية تموين القاهرة: " إن الإدارة استعدت لشهر رمضان بتوزيع 82% من حصة الدقيق على المخابز الحكومية والخاصة بالمحافظة على حسب حصته المستحقة".



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تموين القاهرة استعد لشهر رمضان بإلغاء إجازات العاملين ورفع حالة الطوارئ لديها مشيرًا إلى مراقبة الأسواق بعمل حملات تفتيشية للتأكد من خلو الأسواق من أسعار غيرت مطابقة للسلامة الغذائية، ومتابعة الأسعار.



وأوضح "العسقلاني" أن تموين القاهرة نسق مع الإدارة البيطرية، ومباحث التموين لدعم حملاتها، مؤكدًاعلى تركز خطته على توفير السلع الغذائية الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق، مشيرًا إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي بتوفير شنط رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا بمناطق المحافظة.



