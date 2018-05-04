رئيس هيئة النيابة الإدارية تشيد بإنجازات محافظ جنوب سيناء

أشادت المستشارة فريال حميدة قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنجازات التى حققها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بكافة مدن المحافظة، وعلى رأسهم مدينة شرم الشيخ.



وقدمت «قطب» الشكر والامتنان للواء خالد فودة على الاستقبال الحافل، خلال افتتاح مقر النيابة الإدارية بشرم الشيخ، ولما لاقته من تجاوب ودعم من المحافظة.



وأشادت بما رأته على أرض شرم الشيخ من إنجازات وجمال ونظافة، وقالت إن شرم الشيخ أصبحت لا تضاهي مدن أوروبية فقط، بل تفوقها جمالًا ونظافة، موجهة الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي في محافظة جنوب سيناء.



وأهدى «فودة» رئيس هيئة النيابة الإدارية شال بدوي، كهدية من أهالي جنوب سيناء.



حضر اللقاء المستشار عبد الرحيم العلو، رئيس النيابة الإدارية بجنوب سيناء، اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.