قانون جديد في سوريا يثير خوف النازحين من فقدان ممتلكاتهم هناك

نقلا عن الوكالة الفرنسية، حذر محامون ومنظمات حقوقية من صدور قانون جديد للتنظيم العمراني في سوريا، قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم، في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.



ويتيح القانون رقم 10، الذي وقعه الرئيس السوري في إبريل 2018، للحكومة، "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.



والقانون الجديد ليس سوى تعديل موسع للقانون رقم 66 الصادر في العام 2012 والمتعلق بإنشاء مجمعين في مناطق مدمرة جراء الحرب في ضواحي دمشق فقط، فبات القانون الجديد يشمل كافة المناطق السورية.



ويُعد صدور قوانين تنظيمية جديدة بهذا الشكل أمرا متعارفا عليه في المناطق التي تشهد حروبًا مدمرة حول العالم، لكن في سوريا التي شهدت تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لعدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات ووثائقهم الشخصية.



وقالت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة كيالي، لوكالة فرانس برس: "الهاجس الأساسي الذي نسمعه من الأشخاص الذين قد يتأثرون بالقانون هو أنهم فعلًا لا يعرفون إذا كانوا سيتمكنون من العودة".



وبحسب القانون، يجدر بالجهات المعنية إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها، وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل، بالوثائق التي تثبت ملكيتهم، أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم، ولا يذكر القانون ملايين النازحين واللاجئين.