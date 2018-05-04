مقتل وإصابة عدد من إرهابيي داعش في قصف للطيران العراقي جنوب كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن عددًا من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي سقطوا بين قتيل وجريح في قصف للطيران العراقي على أوكار للتنظيم جنوب محافظة كركوك.



ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية عن المصدر قوله إن طيران القوة الجوية العراقية نفذ ضربات جوية قرب قرى السماكة وعدد من الأوكار في محيط قضاء داقوق جنوب كركوك، أسفرت عن تدمير الأوكار ومقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم الإرهابي الذي يستخدم مواقع بين داقوق والطوز لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تنظيم «داعش» يتحرك من خلال مجاميع صغيرة، خاصة في محيط قضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك) منها منطقة الشاي وحمرين والمنطقة الممتدة بين قضاء داقوق والطوز بمحافظة صلاح الدين.



يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف شبه مستمرة، فيما تعلن الأجهزة الأمنية العراقية باستمرار اعتقال مطلوبين بتهمة «الإرهاب»، وقياديين بتنظيم «داعش» الإرهابي.