"تحيا مصر" يعلن قرية "شاويش" ببنى سويف خالية من فيروس "سى"

أعلن صندوق "تحيا مصر"، اليوم الجمعة، قرية شاويش بمركز إهناسيا محافظة بني سويف خالية من فيروس "سي"، وذلك بعد أن أجرت قوافل الصندوق المسح الطبي للكشف عن المصابين بفيروس "سي" بين أهالي القرية وتقديم الجرعات العلاجية لهم.



وكان صندوق "تحيا مصر"وفر 2000 جرعة علاجية لمرضى فيروس "سي" بالقرية خلال الفترة الماضية، حتى أتموا شفاءهم وتم إرسال الحالات للجنة القومية للفيروسات لتسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة لضمان عدم الازدواجية في الصرف.



كما وزع الصندوق 6700 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرية وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بالهنا والشفا"، التى أطلقها الصندوق لدعم شرائح غير القادرين في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية حيث تستهدف دعم أكثر من 4 ملايين أسرة غير قادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الأسر المستحقه وضمان توفير المواد الغذائية لمستحقيها فى القرى الأكثر احتياجا.



ويستمر حرص صندوق "تحيا مصر" على تقديم خدمات متنوعة للمستحقين بدءا من توفير الوجبات الغذائية وصولا إلى توفير الرعاية الصحية من خلال المسح الطبي لفيروس سي، فضلا عن إعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظات الجمهورية.