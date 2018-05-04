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الجمعة 04/مايو/2018 - 03:45 م

"زراعة الإسكندرية": حصدنا 38 ألفًا و700 فدان قمح حتى الآن

زراعة الإسكندرية:
الإسكندرية- سهى عبد الحميد
dostor.org/2156238

قال مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تم حتى الآن حصاد 38 ألفا و700 فدان من القمح، مشيرا إلى أن ما تم توريده 74 ألف طن.

وأضاف البخشوان، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مساحة زراعة القمح في الإسكندرية تبلغ 68 ألفا و935 فدانا، مقسمة على منطقتي برج العرب والعامرية غرب المحافظة.

وتابع أن سعر إردب القمح أعلى درجة وصل إلى 600 جنيه وأقل درجة وصل إلى 570 جنيها، مضيفا أنه تم تجهيز أربعة مراكز لاستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي سعات تخزينية للصوامع يبلغ 178 ألف طن.

وأشار إلى أن تلك المراكز تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.

وأضاف أنه تم تمهيد الطرق المؤدية إلى صوامع القمح، بالإضافة إلى تأمين الصوامع تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدا تيسير التسليم والتوريد في إطار الضوابط.

وأكد البخشوان أنه تم تشكيل لجنة عليا للمرور ومتابعة توريد الأقماح، مضيفا أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات.

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