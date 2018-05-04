اتهامات لرئيس "فولكسفاجن" بالتلاعب في نتائج الانبعاثات الغازية

وجهت اتهامات للرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات بسبب تلاعبها بنتائج اختبارات الانبعاثات الغازية من عوادم سياراتها.



وتم توجيه التهم لمارتن وينتيركون بالتآمر للتحايل على المستهلكين من قبل وزارة العدل الأمريكية.



ويذكر أن "مارتن" كان الرئيس التنفيذي للشركة الالمانية، عندما ظهرت الفضيحة عام 2015،

ويزعم أن الشركة جهزت سياراتها الديزل بما يسمى ببرنامج الإبطال للتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات الغازية من عوادم سياراتها، وأن المحركات في سيارات الشركة الرياضية تم التلاعب بها لتبعث كميات أقل من المواد الضارة في الاختبارات.



و دفعت "فولكسفاجن" حوالي 25 مليار دولار للسلطات الأمريكية على صلة بهذه المخالفات، وتتضمن هذه الأموال تكاليف استرجاع السيارات المعنية، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.