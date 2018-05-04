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الجمعة 04/مايو/2018 - 03:44 م

مقاتلو طالبان يسيطرون على منطقة في شمال أفغانستان

مقاتلو طالبان يسيطرون
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نقلًا عن «رويترز»، قال مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، إن مقاتلي طالبان استولوا على منطقة في إقليم بدخشان النائي في شمال البلاد، بعد عدة أيام من القتال الشرس، في إطار هجوم الربيع السنوي الذي بدأته طالبان الشهر الماضي.

وزاد القتال في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الماضية، مع عودة الطقس الدافئ، مما يضع القوات الحكومية تحت ضغط في عدة مناطق، ويلقي الضوء على المخاطر التي تهدد الانتخابات البرلمانية والمحلية التي تجرى في أكتوبر.

وقال صنع الله روحاني، المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن خسارة كوهستان الواقعة شمالي فيض آباد، عاصمة الإقليم، حدثت بعدما أخفقت قوات الأمن في الحصول على إمدادات أو تعزيزات، وانسحبت من مقر الشرطة بالمنطقة.

وأضاف أن الشرطة انسحبت أيضا من بعض النقاط الأمنية في منطقة تشكان جنوبي فيض آباد، تاركة إياها للمقاتلين الذين كثفوا هجماتهم.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن 15 من قوات الأمن قُتلوا، بينما أصيب 14، مضيفا أنه تم أيضا الاستيلاء على ثلاث شاحنات وعدد كبير من الأسلحة، إلى جانب مقتل اثنين من مسلحي طالبان.

وبرغم أن إقليم بدخشان، الواقع على الحدود مع طاجيكستان والصين وباكستان، ليس أحد معاقل طالبان، إلا أن المقاتلين يحققون انتصارات هناك، وبخسارة كوهستان يرتفع عدد المناطق التي يسيطر عليها
المتشددون في الإقليم إلى ثلاث مناطق.

وقال مسئولون محليون إن المنطقة الجبلية النائية غنية بالمعادن، وتضم عددا من مناجم الأحجار الكريمة غير المرخصة، يستغلها قادة طالبان المحليون.

ويجرى تسجيل الناخبين في أنحاء أفغانستان، لكن العديد من الأشخاص يعزفون عن ذلك؛ خشية تعرض مراكز التصويت لهجمات، أو الانتقام من جانب طالبان، الذي يعارض إجراء الانتخابات.

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