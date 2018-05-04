الكرملين: قضية "سكريبال" أصبحت تتسم بطابع استفزازى

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قضية محاولة تسميم الجاسوس سيرجي سكريبال، أصبحت ذات طابع استفزازى.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"عن "بيسكوف" تأكيده رفض موسكو لمنع لندن حق الدخول القنصلي إلى "سكريبال"، مشددًا على أن موسكو ستواصل بذل جهودها لمواجهة انتهاك اتفاقية فيينا بشأن العمل القنصلي من قبل الجانب البريطاني.



وعن تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، بإنتاج مادة "نوفيتشوك" في بلاده، قال بيسكوف: "إن هذه التصريحات تدل على الموقف المفلس الذي أظهرته القيادة البريطانية والطابع الاستفزازي الذي أصبحت تتسم به قضية الجاسوس سكريبال".



وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اعترف في وقت سابق بأن بلاده تصنع وتخزن غاز الأعصاب المعروف باسم "نوفيتشوك"، والذي تم تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال به.



وكانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، قالت فى وقت سابق: "إنه من المحتمل أن يكون مصدر تلك المادة التي أدت إلى تسميم سكريبال تلك الدول التي كانت تجري دراسات عليها من التسعينيات وهى بريطانيا وسلوفاكيا والتشيك".