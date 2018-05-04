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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:22 م

الأمن العام: ضبط 183 سلاحًا ناريًا بحوزة 170 متهمًا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عمرو المزيدي
dostor.org/2156111

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت تلك الحملات بإشراف اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط 183 قطعة سلاح نارى بحوزة 170 متهمًا.

كان أبرز المضبوطات "38 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، و496 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ استمرار الحملات.

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