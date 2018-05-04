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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:22 م

ضبط مصنع "كاراتيه" يستخدم علامة تجارية غير مسجلة بالقليوبية

التموين
التموين
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2156110

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صاحب مصنع سلع غذائية (كاراتيه) للأطفال دون مستندات ومجهولة المصدر بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بأن المدعو "ي. م"، 41 سنة، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع "الكاراتيه" الخاص بالأطفال، يبيع سلعًا مجهولة المصدر ودون فواتير وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازته ومصدره واستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنع ووجد بالمصنع 1000 كرتونة، بكل كرتونة 24 كيس منتج نهائى معدًا للبيع وماكينتا تعبئة وتغليف و3 أطنان ذرة صفراء و50 كيس شيبسى زنة الكيس 5 كجم تحت التعبئة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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