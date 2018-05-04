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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:22 م

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حنان نبيل
dostor.org/2156109

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص فى نشل المواطنين، بموقف الأقاليم بمنطقة السلام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد أن كلًا من: محمد ح، وشهرته " حمادة التربي "، 29 سنة، عاطل، و"كريم. ر"، وشهرته " كريم، ك.ر.ع "، 32 سنة، عاطل، ويكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب " المغافلة والاحتكاك "، حال تواجدهم داخل موقف الأقاليم الجديد بمنطقة الحرفيين.

وبإجراء التحريات التى أجراها الرائد محمد البغدادي، معاون مباحث القسم، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وأضافوا، بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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