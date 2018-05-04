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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:19 م

المجموعة العربية بجنيف تطالب بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

المجموعة العربية
المجموعة العربية بجنيف
أش أ
dostor.org/2156104

طالبت المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى 2020، بسرعة عقد مؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وذكرت المجموعة العربية، في بيان اليوم الجمعة في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي انعقد في جنيف، أن جميع الدول العربية أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت إلى اتفاقيات الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أن إسرائيل مازالت الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم للمعاهدة ولا تخضع لنظام الضمانات الشامل وبما يخالف القرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت المجموعة العربية على أن تنفيذ القرار 1995 يمثل أولوية والتزام متفق عليه لجميع الدول الأطراف وليس فقط لعدد من الدول، مشيرة إلى استمرارها بالمشاركة بشكل فاعل وبناء مع جميع الأطراف نحو السعي لتنفيذ معاهدة عدم الانتشار النووي.

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