عبد الحافظ: إصدار تقرير الانتهاكات الحقوقية فى تركيا منتصف مايو

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنه خلال الفترة الأخيرة حققت مصر طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وسط التقارير المسيسة والمشبوهة التي تصدر تجاهها، موضحا أن اللجنة بصدد إصدار تقريرها الثاني عن حقوق الإنسان في البلدان المختلفة، ومنها تركيا، منتصف الشهر الجاري، لرصد حالة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال في تركيا، وتغض النظر عنها المنظمات الحقوقية.



وأكد عبد الحافظ لـ«الدستور»، أن التقرير يعتبر الرد الأمثل على التقارير المسيسة التي تصدر تجاه مصر، مضيفًا أنه سيركز على الانتهاكات التي تحدث بحق المواطنين، ويستند إلى الأدلة التي وثقتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، معلنا عن تجهيز اللجنة لتدشين لجنة لمرصد التسامح وخطاب الكراهية وبصدد الإعلان عنهما خلال الفترة المقبلة.