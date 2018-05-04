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عالم
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:16 م

الصليب الأحمر اللبناني يرفع حالة الطوارئ تزامنًا مع الانتخابات

الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني
أش أ
dostor.org/2156100

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، رفع حالة الطوارئ ووضع فرق الإسعاف في حالة من الاستعداد والاستنفار العام، في مختلف مراكزه، تزامنًا مع الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى بعد غدٍ الأحد.

وذكر الصليب الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد مراكزه البالغة 46 مركزًا تدعمها 219 سيارة إسعاف، و837 مسعفًا، وذلك بهدف التدخل في الحالات الاستثنائية، ومواصلة توفير خدمة نقل المرضى والحالات الطارئة إلى المستشفيات.

ولفت البيان إلى أن فرق الصليب الأحمر على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140، موضحًا أن كل التقنيين في مراكز نقل الدم، سيكونون على استعداد لتلبية الطلب على وحدات الدم من كل الفئات، حسب توافرها، إضافة إلى استقبال المتبرعين.

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