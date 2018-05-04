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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:11 م

ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف فى الهند إلى 152 قتيلا

العواصف فى الهند
العواصف فى الهند
أش أ
dostor.org/2156097

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف الرملية والرعدية، التي ضربت جميع أنحاء الهند خلال اليومين الماضيين، إلى 152 قتيلا.

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الجمعة، أن 125 شخصا لقوا مصرعهم جراء عواصف ضربت ولايات أوتار براديش وراجستان وأندرابراديش، كما اجتاحت تلك العواصف ولاية دلهي، لكن التقارير لم تشر إلى وقوع أضرار أو خسائر بها.

كما أدت عواصف رعدية وصواعق ضربت ولاية راجستان الهندية إلى مصرع 27 شخصا، حسب صحيفة «ذي إنديان إكسبريس»، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الهندية، اليوم، تحذيرات من هبوب عواصف رعدية جديدة ورياح عاتية على عدة ولايات.

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