القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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سياسي
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:10 م

«تمراز»: اللجوء لاستيراد الأرز نتيجة حتمية بعد التقنين

رائف تمراز
رائف تمراز
عائشة حسن
dostor.org/2156096

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن المساحات المتبقية بعد قرار تقنين زراعة الأرز لتكون حوالي 720 ألف فدان، لم تعد تحتمل تصدير لها، فالكميات التي ستتم زراعتها لن تكفي الداخل حتى تصدرها الحكومة للخارج.

وأشار إلى أن الفلاحين التزموا بالفعل بالمساحات التي حددتها الحكومة، ولكن يراعى على الحكومة عدم إلزام الفلاحين بتكثيف الزراعة، بما لا يهلك الأرض الزراعية، ويقلل من جودة المحصول.

وأكد تمراز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة عليها الاستعانة بالاستيراد لتلبية احتياجات شعب اعتاد على استخدام الأرز، ليس فقط في الطعام ولكن في أشياء وصناعات، الأمر الذي سيحتاج لوجود بدائل جديدة لا بد وأن تطرحها وزارتا التموين والزراعة، لتلبية احتياجات السكان، وحتى لا تنشب أزمة جديدة بين الحكومة والمواطنين وليس الفلاحين.

ولفت إلى أن الاستعانة بأصناف جديدة من الأرز المستورد، سواء من الفلبين أو أي دولة أخرى، حل ضرورى لكي يتم تعويض الكميات التي تم اختزالها في قرار التقنين، وحتى لا يتم اللجوء لارتفاع السعر بسبب عدم وجود كميات متوافرة في المتاجر.

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