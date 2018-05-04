قيادات كنسية تشارك بسيامة قمص.. وجلسة تعليمية لمجمع كهنة باريس

أقيم بكنيسة القديسين الأنبا موسى القوي، والأنبا صموئيل المعترف، القداس الشهري، لكهنة إيبارشية باريس وشمال فرنسا، بمنطقة دويلابار.



وترأس القداس أسقف الإيبارشية الأنبا مارك، والأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بملبورن، أستراليا، والأنبا إبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.



و تمت سيامة القس موسى وهيب الكاهن بالإيبارشية قمصًا، وعقب القداس عقد القس رافائيل ثروت جلسة تعليمية مع الآباء الكهنة.