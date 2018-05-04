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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:09 م

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قطن هذا العام

حامد عبد الدايم،
حامد عبد الدايم،
عبد الناصر محمد
dostor.org/2156094

قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحة المنزرعة من القطن في العام الماضى بلغت 219 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 ألف فدان هذا العام نتيجة ارتفاع سعر القطن العام الماضي عن العام السابق له مما شجع المزارعين على زيادة المساحات هذا العام.

وأضاف "عبد الدايم" أنه سيتم زراعة الصنف "جيزة 92" في محافظة دمياط بأكملها، عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 93، بشرط تحقيق مسافات العزل بين هذه الأصناف وبعضها.

ولفت إلى زراعة مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ بصنف "جيزة 96"، وكذلك محافظتا أسيوط وسوهاج بأكملهما، فضلًا عن المساحات التي تزرع بمحافظة قنا، على زراعة الصنف "جيزة 90"، وبالنسبة لصنف "جيزة 95" فيتم زراعته في محافظات: الفيوم، بني سويف، والمنيا بأكملها، فضلًا عن المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.

وقال إنه بالنسبة لصنف "جيزة 86"، سيتم زراعته في دسوق، قلين، وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، ومحافظة الغربية بأكملها عدا مركز المحلة، ومحافظات المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، والبحيرة بأكملها، ومنطقة النوبارية بأكملها، وبخصوص الصنف "جيزة 94" مراكز بيلا، الحامول، بلطيم، الرياض، وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومركز المحلة بمحافظة الغربية، فضلًا عن محافظات الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية بأكملها.

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