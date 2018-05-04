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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:09 م

روسيا: تصفية قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية

روسيا: تصفية قياديين
وكالات
dostor.org/2156093

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تصفية متطرفين اثنين في إقليم ستافروبول «جنوب غربي روسيا»، كانا يخططان لعمليات إرهابية.

وأضاف بيان جهاز الأمن: «تمت خلال العملية الخاصة التي أجريت في 4 مايو 2018 في مدينة نيفينوميسك، تصفية قياديين اثنين لخلية متطرفة أثناء محاولة القبض عليهما ومحاولتهما المقاومة، واللذان كانا يخططان لعمليات إرهابية».

ويشار إلى أن المتطرفين نظما ورشات لتصنيع المتفجرات والعبوات ناسفة. كما تمت مصادرة أسلحة وذخيرة وقنابل يدوية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.

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