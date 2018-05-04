«الشهابي» يطالب رئيس الوزراء بتأجيل خطة وزير التعليم الجديدة

طالب حزب "الجيل الديمقراطى" برئاسة ناجى الشهابى، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل تنفيذ رؤية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لحين دراستها مع المتخصصين وأهل الخبرة والمهنة وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووقف قراره بإبغاء المدارس التجريبية والتى كانت جاذبة للطلاب.



وعرض الحزب في بيان له، ملاحظاته حول قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء المدارس التجريبية فى الملاحظات التالية:



أولا: القرار يجعل الدراسة باللغة العربية فى المدارس الحكومية فقط، أما المدارس الخاصة والمدارس القومية فستستمر كما هى تدرس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، والمدارس الدولية خارج سيطرة الدولة المصرية فى سابقة لم تحدث مثلها فى أى دولة فى العالم، ومناهجها تأتى من الخارج ورسومها بالدولار.



ثانيا: إذا كان الهدف من قرار إلغاء التجريبيات هو التعريب فلماذا لم يطبق على المدارس الخاصة والدولية، بحيث يكون لدينا نوع واحد من المدارس وباللغة العربية، لغة البلاد الاصلية مثل كل دول العالم.



ثالثا: إن قرار إلغاء المدارس التجريبية بمثابة قرار بتدمير مدارس متميزة تمتعت بإدارات غير تقليدية وكثافة تتفق مع النسب العالمية وأن إلحاقها بالمدارس الحكومية الطاردة للطلاب سيصيبها بما أصاب الحكومية من تدهور وتردٍ.



رابعا: كان يجب على الوزير إصلاح العملية التعليمية بعناصرها الخمسة، أى إصلاح المدرسة المصرية بحيث تكون جاذبة للطلاب وإصلاح أوضاع المعلم المادية ودرجة استيعابه للمنهج المطور الذى كان عليه أن يطوره بما يتناسب مع واقعنا المحلى وفى كل محافظة ومتطلبات سوق العمل وأن يطور الإدارة المدرسية ويحدثها ويمنحها حرية الادارة واتخاذ القرار وهذه العناصر الأربعة موجهة لتعليم الطالب الذى هو العنصر الخامس وهو متلقى الخدمة، ولكن الوزير للأسف لم يفعل ذلك وفاجأنا بقراره غير المدروس وغير القابل للتطبيق!!.



خامسًا: إن قرار الوزير يقضى على أحلام الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة فى تعليم أولادها تعليما متميزا يتيح لهم فرص العمل المتميز مستقبلا.



وأضاف الشهابى أن حجة الوزير لإلغاء المدارس التجريبية هى أنه يحافظ على اللغة والهوية الوطنية هى حجة بعيدة جدا عن الواقع التعليمى المصرى والذى يقول إن مستوى إتقان خريجي المدارس التجريبية للغة العربية أعلى بكثير من مستوى أقرانهم فى المدارس الحكومية.



وتابع الشهابى متسائلا: لماذا لم يفكر وزراء التعليم من قبل فى إلغاء المدارس التجريبية ولماذا كانوا يزيدون عددها وآخرها إضافة مدارس الملك فهد بمدينة نصر وتحويل مدارس قومية إلى تجريبية ؟!