القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:06 م

1.2 مليار دولار أرباح "على بابا" خلال 3 أشهر

أرباح على بابا
أرباح "على بابا"
الدستور
dostor.org/2156088

حققت نتائج أعمال شركة "علي بابا" تجاوز الأرباح والإيرادات لتوقعات المحللين في الربع المالي الرابع للشركة.

وقالت الشركة الصينية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية، اليوم الجمعة، إن صافي الأرباح بلغ 1.2 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، بتراجع بلغت نسبته 33% بسبب بنود غير متكررة في نفس الفترة من 2017.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح إلى 0.91 دولار، مقابل 0.63 دولار للسهم في العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيرتفع عند 0.85 دولار للسهم.

فيما حققت الشركة الصينية نموا في الإيرادات بنحو 61% عند 9.87 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي.

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