محافظ الجيزة: مبادرة العودة للجذور ستؤتى ثمارها على السياحة
أشاد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بمبادرة الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة التى أطلقتها من تحت سفح الهرم التى تحمل عنوان العودة للجذور.
وقال "الدالي" خلال الجولة التي نظمتها غرفة الجيزة التجارية للوفد الشعبي اليوناني والقبرصي، إن هذه المبادرة ستؤتي ثمارها فى تنشيط السياحة؛ مطالبا الحضور من الوفد اليونانى القبرصى بنقل الصورة الحضارية الى شهدوها فى مصر لتكون خير دليل يتم به دحض الأكاذيب والافتراءات التى يتم تدوالها فى وسائل الإعلام الخارجية التى لا تمت للواقع بصلة.