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عالم
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:06 م

نشطاء باكستان يحتجون على تغيير اسم مركز أبحاث بعد تصويت فى البرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2156086

احتج نشطاء في باكستان ضد البرلمان، اليوم الجمعة، بعدما صوت لإزالة اسم أول فائز بجائزة نوبل في البلاد من منشأة أبحاث رئيسية.

وفاز عالم الفيزياء محمد عبد السلام، وهو من الطائفة الأحمدية، بجائزة نوبل في عام 1979،لإسهاماته في نظرية توحيد القوى النووية الضعيفة وأعيد تسمية المركز الوطني الباكستاني للفيزياء على اسمه في 2016، ولكن البرلمان أقر أمس الخميس قرارا لتغيير اسم المركز مجددا، وهذه المرة ليحصل على اسم العالم الفيزيائي الخازني الذي عاش في العصور الوسطى، والذي وصفه القرار بأنه "عالم مسلم جليل".

وقال الناشط الاجتماعي تيمور كمال: "هذا يجب ألا يحدث.. الدين لا يجب أن يقف في طريق العلم".

وقال مباشر أكرم في تصريحاته الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لو كان الدين المعيار، فيجب أن تسمى باكستان البلدة التي قتل فيها أسامة بن لادن على اسمه".

قتلت القوات الأمريكية مؤسس تنظيم القاعدة في بلدة أبوت آباد بشمال البلاد والتي جرى تسميتها على اسم ضابط بريطاني في الفترة الاستعمارية.

ودعمت كل الجماعات السياسية بما في ذلك الحزب الحاكم المنتمي إليه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، القرار الذي يأتي بعد أحكام قضائية وزيادة الضغط الاجتماعي على طائفة الأحمدية.

وقالت جماعة تمثل تقريبا نصف مليون من طائفة الأحمدية الباكستانية مؤخرا إن الطائفة تواجه اضطهادا متزايدا من كلا من الحكومة والمعارضة.

وفي حين يؤمن أغلب المسلمين بأن النبي محمد خاتم الانبياء، تؤمن طائفة الأحمدية بأن هناك نبي آخر بعد وهو ميرزا غلام أحمد.

ويصر أعضاء الطائفة الاحمدية على أنهم مسلمون غير أن باكستان أعلنت أن الجماعة غير مسلمة في عام 1974. وأقيل عبدالسلام نفسه من منصبه كمستشار حكومي في ذلك العام.

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