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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:05 م

إسرائيل تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2156085

أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع وذخيرة حية، اليوم الجمعة، تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية خلال الشهر الماضي.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات الخمسة الممتدة على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي الممتد مسافة 40 كيلومترًا، الذي بدأ الفلسطينيون عنده ما يطلقون عليه اسم "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس الماضي.

ومنذ الصباح الباكر، أحضر شبان إطارات سيارات إلى مسافة تقل عن 500 متر من السياج الحدودي استعدادًا لإشعال النار فيها لدفعها نحو السياج وليشكل دخانها ساترًا يعوق القناصة الإسرائيليين عن التصويب.

ويعد ثلثا سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة لاجئين، والاحتجاجات إحياء لمطلب حق عودتهم إلى منازل عائلاتهم السابقة التي باتت الآن جزءا من إسرائيل.

ومن المقرر أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها في ذكرى النكبة التي تحل يوم 15 من مايو وهو اليوم الذي شهد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في عام 1948.

ويحل أيضا موعد البدء في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب يوم 14 مايو الجاري، وهو الذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل.

وانتقد فلسطينيون وجماعات دفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدام قواتها الذخيرة الحية ضد المحتجين.

وتقول إسرائيل، إنها تحمي حدودها وإنها لا تتخذ هذا الإجراء إلا عندما يقترب المحتجون، الذين يلقي بعضهم الحجارة والقنابل الحارقة، أكثر مما ينبغي من السياج الحدودي.

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