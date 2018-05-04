جروس يصل القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح ميدان "الصيادين" على كورنيش النيل

افتتح عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، ميدان الصيادين، وهو أحد الأعمال الفنية والإبداعية، التي نفذتها 4 طالبات بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، بالشراكة مع الديوان العام للمحافظة بميدان ...