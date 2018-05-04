جروس يصل القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك
انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية. يشارك في الماراثون جميع الرياضيين من شركات التأمين المصرية وشركات ...
افتتح عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، ميدان الصيادين، وهو أحد الأعمال الفنية والإبداعية، التي نفذتها 4 طالبات بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، بالشراكة مع الديوان العام للمحافظة بميدان ...
شن حى العامرية ثان حملة مكبرة اليوم، لتطهير ومكافحة الباعوض داخل وخارج استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب، في استعدادا لمباراة الأهلي والترجي. وقال المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس الحي، إنه تم مكافحة ...