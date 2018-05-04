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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:04 م

"يوتيوب": 1.8 مليار مشاهد يزورون موقعنا شهريًا

يوتيوب
يوتيوب
الدستور
dostor.org/2156081

قالت شركة "يوتيوب" إن لديها 1.8 مليار مشاهد شهريًا عبر موقعها، إلا أن العدد لا يتضمن أي شخص يشاهد الفيديوهات دون أن يكون مُسجلًا للدخول إلى خدمات الموقع.

وذكرت الرئيس التنفيذي للشركة "سوازن جسيكي" خلال مؤتمر عقد في نيويورك، أنه من المهم للغاية بالنسبة لها ولكل شخص في "يوتيوب" النمو بشكل مسؤول.

وأضافت أنه ليس هناك دليلا يوضح كيفية فتح منصة مثلنا وتعمل على نطاق واسع.. لكن المهم أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ.

كانت "يوتيوب" حذفت 8 ملايين فيديو من على موقعها في أبريل الماضي، وذكرت أن أغلبهم كان محتوى غير مرغوب فيه، كما أنها أجرت مراجعة لـ6.7 مليون فيديو بواسطة الآلة بدلًا من البشر.

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