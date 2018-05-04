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الجمعة 04/مايو/2018 - 02:03 م

"أوربان": سندافع عن الثقافة المسيحية برفض المهاجرين

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان
جهاد الخطيب
dostor.org/2156080

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن حكومته الجديدة ستتجه قريبًا نحو تضييق الخناق على قوانين الهجرة للبلاد.

وقال "أوربان": "نحن نبنى ديمقراطية مسيحية، وسندافع عن الثقافة المسيحية ولن نسلم البلاد إلى الأجانب".

وفي سياق آخر، عين "أوربان"، ساندور بينتر، وزيرًا للداخلية، فيما عين ميهإلى فارغا نائبا له، كما ألمح إلى احتمالية اتخاذه موقفًا صارمًا تجاه الاتحاد الأوروبي حول ميزانيته القادمة.

يذكر أنه تم إعادة انتخاب "أوربان" في أبريل الماضي، مما أعطى حزب "فيدسز" الحاكم الذي يرأسه ثلثي المقاعد في البرلمان، وهو ما يسمح له بإعادة صياغة القوانين الكبرى.

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