مجهولون يقتلون 5 نشطاء فى طريقهم للمشاركة بجنازة ببنجلاديش

ذكرت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الجمعة، أن خمسة نشطاء على الاقل من حزب سياسي إقليمي قتلوا برصاص مجهولين، في جنوب شرق البلاد بينما كانوا في طريقهم إلى جنازة.



وقال المسؤول جاهانجير علام إن الهجوم وقع بينما كان النشطاء في طريقهم لحضور جنازة ممثل منتخب بالحكومة المحلية، في أحد التلال النائية بمنطقة "رانجاماتي".



وأضاف المسؤول أن ثلاثة من القتلى قضوا نحبهم في موقع الهجوم الذي يبعد 220 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، دكا، بينما توفى االاثنان الآخران في المستشفى.



وأضاف أن سبعة آخرين نقلوا إلى منشآت صحية مختلفة، وقال شهادات حسين، وهو أحد المسؤولين لدى مركز شرطة "خاجراشاري" المحلي إن النشطاء تعرضوا لهجوم بالاسلحة، بينما كانوا يستقلون حافلات صغيرة في طريقهم للمشاركة في جنازة شاكتيمان شاكما، رئيس وحدة "نانيارشار أوبازيلا باريشاد" التابعة للحكومة المحلية.



وكان رئيس الوحدة قد قتل بالرصاص في مكتبه أمس الخميس، وكان شاكما، الزعيم الرئيسي لحزب "بارباتيا شاتاجرام جانا سانجاتي ساميتي" السياسي، (بي.سي.جيه.إس.إس) الذي قاد حربا لاكثر من عقدين من الزمن، من أجل تقرير مصير أبناء القبائل في منطقة "شيتاجونج هيل تراكتس"

حتى إبرام اتفاق سلام في عام 1996.



وربما كانت المنافسة بين حزب "بي.سي.جيه.إس.إس" وحزب "الجبهة الديمقراطية الشعبية الموحدة" وهو الحزب السياسي المحلي الاخر، الذي عارض اتفاق السلام سببا وراء الهجمات، حسب أحد المسؤولين.