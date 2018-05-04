إيرانيات يهتفن ضد سياسيات الحكومة لمنعهن من تشجيع فريقهن

تداول نشطاء إيرانيون، مقطع فيديو صادمًا يظهر شرطيًا يعتدي على فتاة بعد أن حاولت التسلق على عمود كهربائي؛ احتجاجًا على منعها من تشجيع فريقها المفضل لكرة القدم.



وذكر موقع "إيران مسنجر" أن الفتاة تسلقت العمود للتعبير عن احتجاجها على منع المرأة الإيرانية من حق الحضور في الملعب ومشاهدة المباريات.



ويظهر الفيديو، الشرطي، وهو يمسك الفتاة من رجلها ويسقطها أرضًا وسط صراخ من النساء واحتجاج الجمهور الذي كان حاضرًا في مكان الحادث.



وهتفت النساء اللواتي تجمعن خلف الأبواب المغلقة للملعب في مدينة قائم شهر، بشعارات منددة بسياسة الحكومة لمنعهن من الحضور في الملاعب، وفقًا لموقع "برس نيوز".

