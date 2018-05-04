تفاصيل خطة المعارضة التركية لإنهاء "خلافة أردوغان"

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، خطة المعارضة التركية بعد تحالف 4 أحزاب في البرلمان من أجل الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحكم.



وأوضحت أن حزب الشعب الجمهوري كان قد اختار مرشحا يخوض الانتخابات الرئاسية التركية، كما أن الأحزاب المعارضة الأربعة التي تضم بجانب الشعب كلا من حزب الشعب الديمقراطي والخير والسعادة الإسلامي ستعلن غدًا السبت عن تحالف لمواجهة «أردوغان» وحزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



وتابعت أن المعارضة التركية تهدف للحيلولة دون فوز «أردوغان» في الجولة من الانتخابات الرئاسية وإرغامه على خوض جولة الإعادة.



وأشارت إلى أنه في حال نجحت الخطوة الأولى ستعمل المعارضة التركية على التوحد خلف مرشح واحد لزعزعة عرش الرئيس التركي الحالي.

