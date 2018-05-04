نائب رئيس لجنة الإنفاق بالكونجرس يهدد مجددًا بحجب المساعدات عن مصر

هدد النائب الديمقراطي، في لجنة الإنفاق بالكونجرس الأمريكي، بحجب المساعدات عن مصر حتى تتحمل القاهرة فواتير علاج الخدمات الطبية للسائح الأمريكي الذي تعرض للإصابة عن طريق الخطأ عام 2015، وفقًا لشروط حقوق الإنسان.



ويعد باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة الإنفاق، من أبرز المنتقدين لمصر، وشارك في عدة دعوات سابقة مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون لحجب المساعدات المالية السنوية عن مصر.



وأكد موقع "المونيتور"، أن ليهي يطالب بمشاركة القاهرة في تحمل فواتير علاج السائح نيسان كرولي، الذي أصيب بجروح متفرقة، عن طريق الخطأ، خلال قصف للقوات المصرية مجموعة من السائحين في الصحراء الغربية عام 2015، ما أدى لمقتل 4 مصريين و8 مكسيكيين.



وتابع أن مطالب "ليهي" لم تقف عند هذا الحد، بل طالب بوصول المسئولين الأمريكان لسيناء التي تجري فيها حرب شرسة بين قوات الأمن المصرية والمتطرفين الإرهابيين، بالإضافة إلى إلغاء إدانة 43 موظفًا في المنظمات غير الحكومة الأمريكية التي تعمل في مصر، والذين صدرت بحقهم أحكام عام 2013، ورفض قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2017، وإجراء تحقيق شفاف بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة خلال شهر يناير من عام 2016.



وأضاف الموقع أن ليهي تحجج بالمخاوف من حقوق الإنسان والعدالة في مصر، إلا أن القضايا التي يثيرها تضر بالتحالف الأمريكي المصري الذي تحسن منذ سنوات.



وقال إليوت أبرامز، وهو زميل بارز في دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: "ما يفعله الكونجرس سيثير غضب المصريين، لأنهم سيشعورن أنهم يعاملون بطريقة غير عادلة".



وأوضح الموقع أن مصر تحصل على مساعدات أمريكية سنوية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، قبل أن يقرر وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون في العام الماضى حجب 15% من هذا المبلغ، وهناك مهلة 5 أشهر فقط للوفاء بشروط الكونجرس قبل انتهاء فترة المساعدات المقررة فى شهر سبتمبر.