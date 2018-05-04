محمود عباس يعتذر عن تصريحاته ضد اليهود

اعتذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تصريحاته ضد اليهود.



وأكد عباس في بيان له، أنه لم يكن يقصد مهاجمة اليهود، وأنه يحترم الديانة اليهودية، مجددًا إدانته للمحرقة التى وصفها بأنها "أبشع جريمة فى التاريخ".

