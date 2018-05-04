الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدًا

قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسود موجة حارة مرتفعة على معظم أنحاء البلاد اليوم، لافتًا إلى أنه يجب الإكثار من شرب السوائل لتعويض المياه المفقودة من الجسم على مدار اليوم خاصة فى فترة النهار.



وأضاف «فاروق»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الموجة الحارة ستنكسر بداية من الغد، لكنها ستظل مرتفعة على جنوب البلاد.



وأوضح أن نسب الرطوبة المتواجدة فى الفترة الجارية أقل بكثير من النسبة المتوقعة فى الصيف، مفيدًا بأن نسبة الرطوبة ستكون أعلى بكثير فى الصيف، مناشدًا مرضى الحساسية والأطفال بارتداء الكمامات نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة فى الجو.