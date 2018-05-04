«بوتين حصل على واحدة».. 10 ميزات لبطاقة هوية مشجع كأس العالم

وسط الاستعدادات التى تجريها روسيا، باعتبارها الدولة المستضيفة لكأس العالم 2018، تفقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانى إنفانتينو، اليوم، فى مدينة سوتشى، مركز إصدار بطاقات هوية المشجعين لمونديال 2018، وخلال ذلك حصل كل منهما على بطاقة هوية المشجع فى كأس العالم.



ويستعرض "الدستور" أبرز المواصفات والمميزات لبطاقة هوية المشجع فى كأس العالم 2018:



1- بطاقة هوية المشجع أو "FAN ID"، وثيقة إلزامية للدخول إلى الملاعب فى روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم.

2- تحتوي بطاقة هوية مشجعي كأس العالم في روسيا على العديد من المزايا، من ضمها الدخول من دون تأشيرة إلى الاتحاد الروسي.

3- تمنح بطاقة هوية مشجع كأس العالم 2018، الجماهير السفر عبر وسائل المواصلات مجانًا.

4- تعتبر هوية المشجع الخاصة بمونديال روسيا 2018، بمثابة تأشيرة عبور للأجانب إلى الأراضى الروسية خلال فترة المونديال.

5- يحصل المشجع على هذه الهوية مباشرة بعد شراء تذكرة لحضور أي مباراة خلال كأس العالم.

6- ابتكرت السلطات الروسية المحلية هذه البطاقة من أجل تقديم التسهيلات للمشجعين من دول العالم.

7- يعد إصدار بطاقة المشجع خطوة هي الأولى من نوعها في تنظيم بطولات كأس العالم، في محاولة لجعل مونديال 2018 فريدًا من نوعه ومميزًا من الناحية التنظيمية.

8- بطاقة هوية المشجع هي بمثابة ممر إلى الملاعب لحضور المباريات، قبل البطولة بـ10 أيام وبعد البطولة بـ10 أيام أيضًا.

9- تمكن بطاقة هوية المشجع صاحبها من حرية التنقل مجانًا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الـ11 المستضيفة لبطولة كأس العالم أيام المباريات.

10- الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الأمن خلال الأحداث الرياضية، والحد من أعمال العنف، ومكافحة السوق السوداء في مجال بيع التذاكر.

