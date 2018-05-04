محكمة أسترالية تدين زوجة «داعشى» رفضت الوقوف أمام القاضى

أدانت محكمة أسترالية فى مدينة سيدنى، زوجة أحد عناصر تنظيم «داعش»، بعد رفضها الوقوف أمام القاضي.



وذكرت شبكة «إيه بى سى نيوز» الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مطيعة الزاهد، أدينت بعد إصدار قانون جديد في أستراليا يجرم رفض الوقوف أمام القاضي، مضيفة أن الزاهد لوحت بإشارة تنظيم «داعش» بعد إدانتها، وأنها بذلك باتت أول شخص يُدان في أستراليا بهذه التهمة.



وأشارت الشبكة إلى أن الزاهد، البالغة من العمر 50 عامًا، أدينت مسبقًا بتسع تهم تتعلق بالسلوك غير اللائق أثناء جلسات المحاكمات السابقة، وأنه سيتم الحكم عليها في يونيو المقبل.



وكانت السلطات الأسترالية قد تقدّمت بهذا القانون الجديد عام 2016، بعدما رفض عدة متهمين مسلمين الوقوف أمام القضاة لأسباب دينية.



يُشار إلى أن مطيعة الزاهد هى زوجة عضو تنظيم «داعش» حمدى القدسي، الذي حكم عليه بالسجن عام 2016 لمدة 8 سنوات؛ لتجنيده أستراليين شبابًا للسفر لسوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.