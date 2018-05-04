استبعاد حافظ السعيد من رئاسة «نظافة القاهرة»

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

«وكأنها تنفث رائحة الموت».. عبارة تصف بدقة مدافن القمامة فى مصر، التى تعمل ضد صدور المواطنين من سكان المناطق التى تقع فيها، فى ظل عدم وجود أساليب علمية صحية فى التخلص من النفايات، ما يسبب ...