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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:35 ص

مقتل 5 «دواعش» فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أش أ
dostor.org/2155867

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، مقتل خمسة مسلحين من تنظيم داعش على الأقل، خلال غارات جوية نفذتها قوات الجيش الأمريكى فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن المسئولين المحليين قولهم، إن الغارات الأمريكية أسفرت عن تدمير أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين خلال الغارات.

في سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامى الحكومي لإقليم نانجرهار بيانًا، أعلن خلاله تنفيذ الجيش الأمريكي غارات باستخدام طائرات دون طيار في مقاطعة حسكة مينا.

وتأتي الغارات الجوية، في ظل استمرار العمليات العسكرية البرية في نانجرهار لمكافحة عناصر تنظيم داعش والمسلحين من الجماعات الأخرى.

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