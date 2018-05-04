السعودية تغلق مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة حتى 2020

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، إغلاق مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة مؤقتًا، لإتاحة الفرصة للخبراء لإجراء سلسلة من الأبحاث المهمة لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، على أن يُعاد افتتاحها في العام 2020.



وقالت الهيئة الملكية للمحافظة، عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حفاظًا على الكنوز الأثرية التي تمتلكها العلا، تم إغلاق مدائن صالح والخريبة وجبل عكمة موقتًا».



وأطلقت الهيئة برنامجًا للمسح الأثري والتراثي في محافظة العلا، ضمن المراحل الأساسية الأولية لعملية تطوير المخطط الاستراتيجي الشامل.



وتشهد مدائن صالح، التي يعود تاريخها إلى الحضارة النبطية، وتعد أول موقع أثري سعودي يتم تسجيله في «برنامج التراث الإنساني العالمي» الذي تديره منظمة «يونيسكو»، مع مواقع أثرية أخرى- إغلاقًا مؤقتًا إذ تقوم مجموعة من الخبراء وعلماء الآثار بإجراء بحوث ودراسات مهمة من أجل حماية هذه المواقع والحفاظ عليها، وتطوير تجربة سياحية تراثية متميزة للزوار في المستقبل، وبما يحقق تطلعات الهيئة، ومن المتوقع أن يُسمح للعامة بزيارتها في العام 2020، بعد اكتمال تقييمها وتأهيلها.

