علماء يكشفون عن أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب

أكد علماء من جامعتي إيست أنجليا وأستون البريطانيتين، أن الاستعمال الطويل لمضادات الاكتئاب يتسبب في الإصابة بالخرف.



وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت 9 سنوات، عاينوا خلالها الملفات الطبية لنحو 350 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 سنة، 40 ألفًا منهم كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب ويتناولون أدوية لتحسين حالتهم النفسية.



وبعد أن لاحظ العلماء أن نسبة المصابين بالخرف كانت أعلى بكثير عند الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب، دققوا في نوعية الأدوية، فتبين أن ما يدعى بمضادات الكولين هي أكثر ما يزيد احتمال الإصابة بالخرف عند تعاطيها على المدى الطويل.



يذكر أن مضادات الكولين هي أدوية تستخدم في علاج العديد من الحالات الطبية، كبعض الأمراض النفسية ومرض باركنسون ومضاعفاته، وفى حالات الأرق والاكتئاب، وبعض اضطرابات الجهاز التنفسى.