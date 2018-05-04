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تقارير ومتابعات
الجمعة 04/مايو/2018 - 11:33 ص

كيف وصلت جمالات شيحة بصوتها للعالمية؟

جمالات شيحة
جمالات شيحة
إيمان ماهر
dostor.org/2155862

رائدة فن المواويل الشعبية، التي استطاعت أن تدخل من خلالها قلوب العديد من الأسر المصرية، هى الفنانة الشعبية جمالات شيحة، التي رحلت عن عالمنا إثر أزمة صحية بعد أعوام من العطاء، والتي جعلها فنها تتربع على قمة الغناء الشعبي، وهى واحدة من نجوم فن الموال، الذين لاقوا قبوًلا واسعًا وحبًا كبيرًا من الناس خاصة في القرى، وذاع صيتها في جميع أنحاء العالم.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية حكاية جمالات والعالمية:

البداية
ولدت جمالات شيحة بقرية كوم حلين بمحافظة الشرقية عام 1933، بين 10 أشقاء رحلوا جميعا ولم يتبق منهم إلا واحدة خلاف جمالات، ونشأت وسط عائلة فنية فقد كان ولها يغني بالأفراح ومنه أحبت الغناء وتعلقت به، وكانت تحب سماع أغاني الراديو حيث أم كلثوم وحليم وعبدالوهاب، حفظت أغانيهم وغنتها بالأفراح والموالد التي طافت بها.

الطريق إلى المجد
اجتمعت جمالات مع زكريا الحجاوي عن طريق الصدفة، حيث كانت تعتبره الراحلة الأب الروحي لها في الفن، فقد قابلها عند زيارته أحد أقاربها في محافظة القاهرة، وكان يعمل معه في مسرح البالون، وعندما استمع لغنائها أدهش بجمال صوتها، وساعدها فنيًا لأنها صوت يستحق الوصول لعالم الشهرة والمجد بعدما أقنع والدها بضرورة السفر إلى القاهرة والبقاء هناك.

سفيرة مصر فى الخارج
كانت جمالات إحدى سفراء مصر في الخارج، فمن أَوْساط فرقتها «الفلاحين» وصل صوتها إلى العالمية، وغنت فوق مسرح الصوت والضوء، والمسرح العائم، ومسرح البالون، وأحيت الكثير من حفلات الفن الشعبي بمصر وخارج مصر حيث الأردن وتونس، وأوروبا، وسافرت إلى اليابان وفرنسا وأمريكا وبلجيكا.

جمالات والعالمية
شاركت جمالات الموسيقي المعروف فتحي سلامة مؤسس فرقة «شرقيات» في عدد من الأغنيات؛ أشهرها «رسيني يا ساقية عذاب»، وقدمت معه عروضًا في دول مختلفة حول العالم مثل ألمانيا، سويسرا، بولاندا، اليابان، وأكثر من 33 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك شاركت الدكتور أحمد المغربي مؤسس المركز المصري للثقافة والفنون «مكان» عددًا من الرحلات.

وعن المغربي، ذكرت في حوارها على فضائية «أون إي» ببرنامج «ولاد البلد»، أنه دائمًا ما كان يقدمها مع الفرق الأجنبية لتضفر أداءها معهم، وتتابع: «أنا خليت واحد إسباني ينطق يقول يا ليل يا عين»، خلال عرض مع فرقة بلاده على مسرح الغوري.

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