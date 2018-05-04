«الدولى لألعاب القوى» يحرم 5 لاعبين روس من المشاركة

أعلن الاتحاد الدولى لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إلغاء أهلية خمسة رياضيين روس، من محترفى سباقات المشي، من المشاركة كرياضيين مستقلين فى المنافسات، إثر ادعاءات خضوعهم للتدريبات تحت قيادة مدرب موقوف.



وأوضح الاتحاد، فى بيان أصدره اليوم، أن كلافديا أفاناسييفا وأولجا إليسيفا ويوليا ليبانوفا وسيرجي شاريبوف وسيرجي شيروبوكوف، تم حرمانهم من حق المشاركة تحت مسمى «رياضى مستقل معتمد».



وأوضح الاتحاد أن «عددًا من القضايا المهمة أثيرت من خلال مشاركتهم في معسكر تدريبي في مدينة كاراكول في قيرغيزستان خلال الشهر الماضى، من بينها مشاركة فيكتور تشيجين الموقوف مدى الحياة».



ونتيجة لذلك، لا يمكن للرياضيين الخمسة المشاركة فى منافسات مقبلة اعتبارا من منافسات بطولة العالم للفرق المقررة في الصين، وقد أعلن الاتحاد الدولي عن فتح تحقيقات.



وتم إيقاف الاتحاد الروسى لألعاب القوى عام 2015 إثر فضيحة المنشطات، ولكن جرى منح الرياضيين الروس غير المتورطين فى قضايا منشطات حق المشاركة في المنافسات كرياضيين مستقلين طبقًا لمعايير صارمة.



وكان تشيجين قد أوقف مدى الحياة في 2016 بعد أن ارتبط مركزه التدريبى بأكثر من 30 قضية منشطات، من بينها قضايا لأبطال عالميين وأوليمبيين.