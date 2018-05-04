القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:29 ص

تعرف على سعر حذاء «صلاح».. «صور»

محمد صلاح
محمد صلاح
رغدة محمد
dostor.org/2155856

كشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، منذ فترة عن الحذاء الجديد الذي ارتداه في المواجهة مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز النجم المصري.

الحذاء لونه أخضر «فسدقي» من إنتاج شركة الأدوات والملابس الرياضية الشهيرة «أديداس»، وهو ضمن مجموعة أحذية جديدة أعلنت عنها الشركة الألمانية العملاقة، ويرتدي مع صلاح الحذاء مجموعة من النجوم علي رأسهم سواريز وميسي ومارسيلو.

سعر حذاء صلاح فى المتجر الرسمي وصل إلى 250 يورو، أي ما يوازي بالمصري 5375 جنيهًا مصريًا.

تعرف على سعر حذاء «صلاح».. «صور»
تعرف على سعر حذاء «صلاح».. «صور»
تعرف على سعر حذاء «صلاح».. «صور»
تعرف على سعر حذاء «صلاح».. «صور»
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