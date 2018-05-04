محافظ القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء

أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أنه تم خلال الشهر الماضي اعتماد حركة تنقلات داخلية بين عدد من رؤساء الأحياء، ونقلهم إلى أحياء أخرى، وذلك تطبيقًا للصالح العام والاستفادة من الخبرات، والتجارب وتنفيذها في مواقع أخرى.



وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه تم تكليف المهندس أحمد فؤاد، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، وقيامه بالعمل خلفا للعميد محسن صلاح الدين، لبلوغه سن المعاش.



كما تم تعيين اللواء محسن المأمون، رئيس لمجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، خلفًا للمهندس حافظ السعيد، والذي كان له مجهودات كبيرة في نظافة وتجميل القاهرة، وسيتم الاستعانة بخبراته كخبير في أعمال النظافة والبيئة بالمحافظة.



ووجه رئيس الهيئة الجديد، ورؤساء الأحياء، بمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة، والتي تم تفعيلها بأحياء الوايلي وباب الشعرية والأزبكية والموسكي وعين شمس، بجانب أحياء المعادي، وطرة والإشراف الكامل على تطبيقها بكل دقة ومعالجة أي قصور بها.



وتعتمد المنظومة على قيام شركات صغيرة ومتعهدين بالجمع المنزلي والتجاري من الوحدات السكنية، ونقلها إلى المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة بكل حي على أن تقوم هيئة النظافة بنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة أسطولها كذلك مسئوليتها عن كنس ونظافة الشوارع وتجميلها والعناية بالمسطحات الخضراء، والإنارة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية، وهو ما ساهم بصورة كبيرة في القضاء على ظاهرة الفريزة بالأحياء التي تم تفعيل المنظومة بها.