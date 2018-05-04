مترو الأنفاق: تعاون مع التعليم الفنى لتزيين المحطات بالرسومات

كشف المهندس سامى عبدالتواب، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، أن هناك تنسيقًا بين وزارة النقل ممثلة فى مترو الأنفاق، والتعليم العالى والفني، لتنفيذ مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة فى محطات مترو الأنفاق من خلال تزيين المحطات بالرسومات الفنية والتاريخية، وذلك بناء على الحالة العامة لكل محطة.



وأضاف "عبدالتواب"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تنفيذ مشروعات التخرج سيكون تحت إشراف المسئولين فى الجامعة عن الطلبة ومشروعات التخرج الخاصة بهم، لافتًا إلى أن شركة المترو تسعى إلى نشر الثقافة بين المواطنين من خلال استغلال مرفق المترو كونه أكثر المرافق الحيوية.



وتابع "أن شركة المترو تتعاون مع متحف الفن الإسلامى لتزيين بعض المحطات بالمستنسخات وفازات بخارية، لافتا إلى أن إدارة المترو تجهز حاليًا الصناديق التى يطلبها المتحف وذلك لوضع القطع الأثرية بداخلها، موضحًا أن التكلفة الخاصة بمحطة الأوبرا، والتى تعد الأولى التى سيتم فيها ذلك، تصل إلى 10 آلاف جنيه.



وأشار "عبدالتواب" إلى أنه تم التواصل مع طلاب كلية الآثار جامعة القاهرة وذلك لإجراء ترميمات للتماثيل والآثار الموجودة داخل محطة مترو السادات بالخط الأول، لافتا إلى أن ترميم الآثار سيكون داخل الصالة من خلال إحاطتها بكردون أمنى وتكلفة الترميم تصل لـ5 آلاف جنيه.



واستطرد مساعد رئيس شركة المترو، أن هناك مجموعة من الطلبة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، يعدون حاليًا الرسومات الخاصة بمحطة مار جرجس لتنفيذ مجموعة من الرسومات التى تتناسب مع المحطة كونها محيطة بمجمع الأديان والمتحف القبلى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.