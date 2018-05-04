«الترشيد فى حياتنا».. عنوان خطبة الجمعة بمساجد جنوب سيناء

قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن خطبة الجمعة اليوم بعنوان «الترشيد فى حياتنا»، وتتناول الخطبة الترشيد فى استهلاك المياه والإنفاق فى رمضان.



وأكد «الراوى» أن الدين الإسلامى دين الوسطية والاعتدال فى كل شيء، ولقد دعت الشريعة الإسلامية أتباعها إلى الترشيد وعدم الإسراف فى نعم الله عز وجل فى شتى مناحى الحياة، وقال الله تعالى ممتنا على خلقه موضحًا أثر نعمتة عليهم.



وأضاف أن الناظر فى أحوال الناس الآن لا يخفى عليه مظاهر الإسراف والتبذير التى ابتلى بها كثير من الناس فى المأكل والمشرب والملبس والزينة وفى الأفراح، وفى الأتراح حتى إن ذلك لم يعد مقتصرًا على الأغنياء فقط بل أصبح الفقراء يشاركون الأغنياء.