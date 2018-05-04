مصرع 150 شخصًا نتيجة العواصف فى الهند

أودت عواصف عاتية اجتاحت الهند هذا الأسبوع بحياة 143 شخصًا، فيما حذر المسئولون من احتمال ارتفاع عدد الضحايا وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية السيئة.



وقضى في تلك العواصف الرملية 121 شخصًا في ولايات أوتار براديش وراجستان وأوتاراخند والبنجاب، فيما أدت صواعق ضربت حوالى 40 ألف مرة إلى مصرع 21 شخصًا في جنوب البلاد.



ودمرت منازل آلاف الأشخاص في أوتار براديش وراجستان في العاصفة التي بلغت سرعة رياحها 130 كم في الساعة.



وقتلت مجموعة مكونة من 76 شخصًا في أوتار براديش الولاية الأكثر اكتظاظًا، حسب ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث، فيما كانت آغرا واحدة من المناطق التى تعرضت لأسوأ الأضرار، وقتل فيها 43 شخصًا على الأقل.



وقتل 24 شخصًا فى قرية خيراغار القريبة من آغرا، حسب وسائل إعلام محلية.



وقضى 39 شخصًا في ولاية راجستان الصحراوية المجاورة والتى ضربتها رياح بسرعة 100 كلم بالساعة دمرت المنازل واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء.



وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من احتمال هبوب المزيد من العواصف في مناطق أخرى السبت.