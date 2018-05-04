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الجمعة 04/مايو/2018 - 11:00 ص

«الخارجية» تنفى إرسال قوات مصرية إلى سوريا

أحمد أبوزيد
أحمد أبوزيد
الدستور
dostor.org/2155811

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث بأسم وزارة الخارجية، إن تصريحات سامح شكري وزير الخارجية، بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصودًا بها مصر.

وأضاف: «مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقًا لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة».

وجاء ذلك ردًا على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات، التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكرى خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء 2 مايو الماضي، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.

وأوضح «أبوزيد» أن التصريح المشار إليه جاء ردًا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية، بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقًا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن شكرى كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.

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