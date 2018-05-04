حماس: لن نعترف بمخرجات المجلس الوطني الفلسطيني

قالت حركة «حماس»، اليوم الجمعة، إنها ترفض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تعترف بها، وستسعى مع الفصائل لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدات نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مخرجات المجلس الذي عقده الرئيس محمود عباس لا نعترف بها ولا تمثّل شعبنا وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية».



وأضاف «برهوم»: «سنسعى بكل قوة مع القوى والفصائل – وهي أكثر عددًا وحضورًا ممن شاركوا في هذه المسرحية - لحماية المشروع الوطني من عبثهم».



واتهم «برهوم» الرئيس عباس بـ«إفشال جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية»، قائلًا: «إنه شكّل لجنة تنفيذية على هواه جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفوية، بما في ذلك صفقة القرن، والتي بدأها بحصارغزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الأمني».



وأعاد المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الخميس، انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في ختام اجتماع عقده بمدينة رام الله بالضفة الغربية استمر 4 أيام.



ومساء الاثنين الماضي، انطلقت أعمال المجلس في أول اجتماع عادي له منذ 22 عامًا، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11، في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عضو في منظمة التحرير).



كما قاطعت الاجتماع حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهما لا تنضويان تحت جناح «منظمة التحرير».



والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا.

